Mit dem Kapitän in die ganz heiße Phase

Am 26. November 2017 - 4:5-Niederlage bei den Vienna Capitals - stand Matthias Trattnig letztmals auf dem Eis. Die Leidenszeit ist nun vorüber: Salzburgs Kapitän ist heute - ebenso wie Stürmer Rauchenwald - gegen Innsbruck wieder mit von der Partie. Und der 38-jährige Routinier wird auch benötigt: Die Eis-Bullen starten in eine ganz heiße Phase. Nur noch acht Partien stehen bis zum Ende des Grunddurchgangs auf dem Programm. KAC als Zweiter hat 66 Punkte, Salzburg und Linz halten bei 63 Zählern. Der Kampf um die Bonuspunkte ist voll entbrannt. In den direkten Duellen haben die Bulls die Nase vorne.

Mit Innsbruck wartet heute ein harter Brocken. Die Tiroler sind Fünfter, das vorzeitige Play-off-Ticket rückt immer näher. "Sie spielen defensiv deutlich besser als im Vorjahr, sind dennoch ein sehr offensives Team", warnt Verteidiger Raymond. Die Bulls gewannen die ersten beiden Saisonpartien. Das letzte Duell am 26. Dezember 2017 ging aber an die Haie.

"Winterschlaf" zu Ende

Just zum Derby in Kitzbühel sind die Zeller Eisbären gestern wieder aus dem "Winterschlaf" erwacht, feierten nach vier Pleiten den ersten AHL-Sieg seit 20. Dezember. Tobias Dinhopel stellte per Doppelpack die Weichen auf Sieg, Herzog traf zum 3:1 ins leere Netz. Die RB Juniors gingen indes daheim gegen Top-Klub Jesenice mit 0:3 baden.

Philipp Grill, Kronen Zeitung