Afghanen-Bande attackierte Burschen

Zuerst attackierte die Afghanen-Bande um 2.30 Uhr einen 19-jährigen Landsmann in der Linzer Hamerlingstraße nach einem verbalen Streit. Der Haupttäter, ein 20-Jähriger, zückte ein Messer und stach dem Jüngeren in den Handrücken. Dann rannten alle vier davon - doch das Opfer beschrieb der Polizei die Täter so gut, dass sie rasch gefasst wurden.

In der kurzen Zeit hatten die vier Gewalttätigen aber schon ein weiteres Mal zugeschlagen: Als sie von der vorigen Attacke geflüchtet waren, begegneten sie einem 22-Jährigen aus Bangladesch. Sie hielten ihm das Messer vor, schlugen ihn und nahmen ihm alle seine Wertsachen ab.

Auch hier war der 20-Jährige der Rädelsführer, er und ein 17-Jähriger wurden festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Nach dem vierten im Bunde wird noch gesucht.