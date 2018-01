Silvester-Raketen forderten Verletzte

In Kärnten und Osttirol sind kurz nach dem Jahreswechsel zwei Männer bei Unfällen mit Pyrotechnik verletzt worden. In Virgen musste ein Notarzt einen 35-Jährigen verarzten; in der Gemeinde Wolfsberg wurde ein Deutscher (67) von Feuerwerksteilen im Gesicht getroffen. Beide Männer mussten ins Krankenhaus.