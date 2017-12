Frontalzusammenstoß: Sechs Verletzte

Bei dem Frontalzusammenstoß am Samstag gegen 7.45 Uhr wurden zwei Fahrzeuginsassen in den Autos eingeklemmt und mussten von den Feuerwehren Arnoldstein, Thörl-Maglern und Siebenbrünn-Riegersdorf aus den Wracks befreit werden. Ein 19-jähriger Angestellter aus Hermagor war mit seinem Pkw auf der B 111 nach Arnoldstein unterwegs, als er in einer unübersichtlichen Rechtskurve aus bisher noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen den entgegenkommenden Pkw eines 57-jährigen Villachers krachte. Beide Lenker wurden in den Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurden mit den Rettungshubschraubern C11 und RK1 ins LKH Villach und AUKH Klagenfurt geflogen. Ein beim 19-Jährigen mitgefahrenes Mädchen (17) aus Hermagor wurde ebenfalls verletzt und mit der Rettung ins LKH Villach gebracht. Auch die 49-jährige Ehefrau des Villachers und seine beiden Kinder, ein 16-jähriger Sohn und eine 17-jährige Tochter, mussten verletzt mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.

Claudia Fischer, Kärntner Krone