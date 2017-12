Feuerwehreinsätze am Heiligen Abend

"Aus noch unbekannten Gründen geriet das TV-Gerät im Wohn-Schlafraum in Brand. Vermutlich dürfte der Fernseher jedoch implodiert sein", schildert ein Polizist: "Die 41-jährige Mieterin alarmierte per Notruf die Einsatzkräfte. Infolge der Rauchentwicklung erlitten die Frau, sowie ihre 22-jährige Tochter und ihr 16-jähriger Sohn vermutlich eine Rauchgasvergiftung. Sie wurden mit der Rettung zur weiteren Behandlung in das LKH Villach eingeliefert."

Die fünf im Einsatz stehenden Feuerwehren gelang es mit Atemschutztrupps das glosende TV-Gerät ins Freie zu bringen sowie die Flammen einzudämmen.

Auch in Klagenfurt musste die Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz ausrücken. Laut Feuerwehr wurde offensichtlich ein Ofenrohr in einem Nebengebäude nicht fachgerecht eingebaut, wodurch die Zwischendecke in Brand geriet. Personen waren jedoch nicht gefährdet.