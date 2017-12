Einjährige überlebte Balkonsturz nahezu unverletzt

"Gegen 16:00 Uhr hielt sich ein Ehepaar gemeinsam mit ihren drei Kindern im neu errichteten Eigenheim in der Gemeinde Ludmannsdorf auf. In einem kurzen unbeaufsichtigten Augenblick verließ die einjährige Tochter ihre beiden spielenden Geschwister und gelangte über eine offene Terrassentür auf einen noch ungesicherten Balkon", so ein Polizist: "Von dort stürzte das Mädchen drei bis vier Meter in die Tiefe und kam auf einer frisch mit Erde planierten Stelle zum Liegen."

Die durch das Tauwetter aufgeweichte Erde dürfte die Wucht des Aufpralls jedoch gedämpft haben. Der alarmierte C11-Notarzt konnte keine offensichtlichen Verletzungen bei dem Kind feststellen. Sie wurde gemeinsam mit ihrer Mutter zur Kontrolle mit dem C11 ins Klinikum in Klagenfurt geflogen.