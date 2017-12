Klagenfurter starb an unbekannter Droge

"Am 13. Dezember 2017 um 21:13 Uhr wurde eine Streife zu einem medizinischen Notfall in einer Therapiestelle für Suchtkranke in Klagenfurt gerufen. Die Ermittlungen ergaben, dass ein 25-jähriger Klagenfurter über das Internet derzeit unbekanntes Suchtmittel für sich bestellte", schildert ein Polizist: "Der Mann gab einen Teil des Suchtmittels an einen 30-jährigen Bekannten weiter. Dieser 30-Jährige dürfte dann gemeinsam mit einem weiteren 30-Jährigen die Drogen konsumiert haben."

Opfer verstarb zehn Tage nach Drogenkonsum

Nach Einnahme des unbekannten Suchtmittels verloren beide 30-Jährigen das Bewusstsein und mussten von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Kurze Zeit später auch der 25-Jährige. Der Polizist weiter: "Zehn Tage später, am 23. Dezember, starb einer der beiden 30-Jährigen nun an den Folgen des Konsums. Eine Obduktion wurde nicht angeordnet."

Bei der Substanz dürfte es sich laut ersten Ermittlungen der Polizei um die gefährliche Droge namens "U47700" handeln, an der bereits im Mai ein Kärntner gestorben ist.

Der Klagenfurter ist bereits der zwölften Drogentote in Kärnten in diesem Jahr. 2016 gab es ebenfalls zwölf Opfer.