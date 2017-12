Mediziner: Impfung bietet guten Schutz

Keuchhusten, Röteln, Masern und Co.: In Tirol kam es in jüngster Zeit zu einer Häufung von teils hochansteckenden Krankheiten, die laut Experten durch rechtzeitiges Impfen vermieden hätten werden können. Einige Kinder mussten sogar auf der Intensivstation behandelt werden. Betroffen sind alle Bezirke.