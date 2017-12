Die Wiener Feuerwehr täglich im tierischen Einsatz

So wollte heuer etwa auch eine Königspython die letzten Sonnentage genießen. Das passende Plätzchen dafür fand die Würgeschlange in einem Brigittenauer Kindergarten. Sechs Feuerwehrmänner fingen sie dort mit einem Netz ein. Andere Einsätze spielen sich mit harmlosen Tieren, aber in gefährlicher Höhe ab, wenn reisefreudige Kätzchen aufs Hausdach klettern und keinen Weg zurück finden.

Schweres Werkzeug für knifflige Fälle

Schweres Werkzeug benötigen die Retter in Not bei festgeklemmten Vierbeinern, zuletzt bei einem Welpen in einer Rolltreppe oder einer Katze in einem Spalt zwischen Garage und Geräteschuppen. "Zu den 700 Einsätzen, bei denen Tiere aus Zwangslagen befreit wurden, kommen noch mal genauso viele Einsätze unseres Feuerwehr-Imkers im Zusammenhang mit Bienen und Co.", so die Feuerwehr.