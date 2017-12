Wien: Weitere 8 Monate Verzögerung bei KH Nord!

"Was die im Jänner zu Siemens nach Deutschland verschwundene Ex-Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely uns hinterlassen hat, wird erst jetzt so richtig sichtbar", informierte ein Rathaus-Insider die "Krone" über die neueste, traurige Entwicklung beim rot-grünen Prestigeprojekt: Das Großspital in Wien-Floridsdorf soll nun erst im Sommer/Herbst 2019 eröffnet werden können. Das sei das Ergebnis einer vom Krankenanstaltenverbund (KAV) in Auftrag gegebenen aktuellen Expertise.