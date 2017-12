Christbaum in Rom tot: Hohn für Bürgermeisterin

Der Konsumentenschutzverband Codacons forderte die sofortige Entfernung "Spelacchios" von der Piazza Venezia. "Der Christbaum bietet Bürgern und Touristen ein schändliches Bild", schrieb Codacons. Es sei offenkundig, dass die Fichte nicht bis ans Ende der Weihnachtsfeiertage auf dem Platz bleiben könne. "Das Bild dieses sterbenden Baums ist eine Weltblamage für die Stadt Rom", protestierte Codacons-Präsident Carlo Rienzi.

Schon im Vorjahr Kritik an dürrem Christbaum

Das zweite Jahr in Folge hat sich Roms Bürgermeisterin Raggi wegen des Christbaums auf der Piazza Venezia viel Kritik zugezogen. Schon im vergangenen Jahr war die Politikerin der Fünf-Sterne-Bewegung wegen des dürren Christbaums attackiert worden. "Der arme Weihnachtsbaum ist an Traurigkeit wegen des Zustands Roms unter Raggis Führung gestorben", ätzte die Rechtspolitikerin Giorgia Meloni.