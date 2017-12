Deutsches Verfassungsgericht kippt Numerus clausus

In Österreich gibt es für das Medizinstudium keinen Numerus clausus. Stattdessen schreiben alle Bewerber einen sogenannten Medizinertest, bei dem sie auf ihre Eignung geprüft werden. Abgefragt werden unter anderem Kenntnisse in Biologie, Mathematik und Chemie. Darüber hinaus zählen zwischenmenschliche Fähigkeiten wie Emotionen deuten oder Entscheidungen in schwierigen Situationen treffen zu können.

Österreich: 75 Prozent für heimische Medizinstudenten reserviert

Als Maßnahme gegen den Zustrom deutscher Numerus-clausus-Flüchtlinge an die österreichischen Medizin-Unis wurde 2006 eine Mediziner-Quote eingeführt. Damit wurde die Zahl der Anfänger-Studienplätze für Human- und Zahnmedizin an den öffentlichen Unis auf 1500 beschränkt (mittlerweile 1620, ab 2022: 1800). 75 Prozent der Plätze für Human- und Zahnmedizin sind für österreichische Maturanten reserviert, 20 Prozent gehen an EU-Bürger und fünf Prozent an Nicht-EU-Bürger. Interessant: 84 Prozent der Deutschen, die in Österreich Medizin studiert haben, haben in den ersten drei Jahren nach dem Abschluss Österreich wieder verlassen.