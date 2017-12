Weihnachtsanschlag in St. Petersburg vereitelt

Erst im April 14 Tote bei Attentat in St. Petersburg

Russland ist in den vergangenen Jahren wiederholt zum Ziel schwerer Anschläge geworden. Im April wurden bei einem Attentat in der St. Petersburger U-Bahn 14 Menschen getötet. Erst am Dienstag hatte FSB-Chef Alexander Bortnikow von einer erhöhten Terrorgefahr gesprochen, weil im Jahr 2018 in Russland die Fußballweltmeisterschaft sowie Präsidentschaftswahlen abgehalten werden.