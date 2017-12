Hier bedankt sich das Heer bei Minister Doskozil

"Herr Minister, Sie haben viel für uns erreicht. Zum Abschied wollen wir Ihnen noch etwas sagen ...", so kündigt das Bundesheer das Video auf seiner Facebook-Seite an. Schon am Montag haben die Soldaten mit dem bisherigen steirischen FPÖ-Landtagsabgeordneten Mario Kunasek einen neuen Chef.