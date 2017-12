Unsere neue Regierung - der weitere Fahrplan

Nach der am Freitagabend erfolgten Einigung zwischen ÖVP und FPÖ stellt sich die neue Regierung heute der Öffentlichkeit vor. Zunächst werden ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in der Früh in der Hofburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfangen. Danach segnen die beiden Parteivorstände die Koalition und deren Programm ab. Am Montag steht die Angelobung auf dem Programm.