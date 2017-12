Anruf aus Hollywood kam wirklich

Was der Titel der Dokumentation aus dem filmischen Kreativimperium von Hannes Schalle, "Climb every mountain", mit dem Sound-Film um die Trapps zu tun hat, erklärt Manager Paul Estrela: "Berge zu besteigen ist hier auf den Spuren der Trapps sowohl im eigentlichen als auch im übertragenen Sinn zu verstehen. Vor allem auch als Mutmacher für die Jungen, sich etwas zuzutrauen." Nun, Dominik "Dodo" Muhrer als Makemakes-Frontman hat sich mit seinen Jungs was zugetraut, als ihn Humberto Gaticas Call aus Hollywood erreichte. Dodo nagte damals noch heftig am für musikalische Menschen unverständlichen Songcontest-Flop, das Angebot eines Profis, der auch mit Celin Dion oder Michael Jackson gearbeitet hatte, baute ihn auf. Mit Joshua Ledet, dem American Idol-Finalist, die Sound-Hymne neu zu interpretieren. "Das Original hat ein völlig neues Arrangement", erklärt Estrela. Die Produktion in L.A. inspirierte Muhrer zusätzlich. Und das Ganze ist filmisch super eingebettet, mit dem Salzburger TV-Shooting-Star Verena Altenberger als Stimme.

Auf den vielen Pfaden des Salzburger Sounds hierzulande staunte der US-Sänger über Burgen, Schlösser - und Almwiesen wie in Werfen. "Ein Wunder, dass Julie Andrews beim Singen all den Kuhfladen hier ausweichen konnte."

