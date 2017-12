Eminem meldet sich mit neuem Album zurück

Auf "Revival" sind auch Popgrößen wie Beyonce ("Walk on Water"), Pink ("Need Me"), Alicia Keys ("Like Home") und Ed Sheeran ("River") zu hören. Eminem, der bürgerlich Marshall Bruce Mathers III heißt, hatte im Oktober in einem Rap für die Verleihung der BET Hiphop Awards US-Präsident Donald Trump beschimpft. In seinen neuen Songs greift er erneut politische Themen auf. Seine aktuelle Single "Untouchable" rechnet mit rassistischer Polizeigewalt ab und überstützt die Black-Lives-Matter-Bewegung.