Extremer Ausdauersport kann Männerherz schädigen

Extremer Ausdauersport kann bei Männern offenbar zu Schäden am Herzen führen. Hinweise darauf haben Mediziner am deutschen Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) in einer Studie mit ambitionierten Amateur-Triathleten gefunden. 17 Prozent der männlichen Teilnehmer hatten winzige Vernarbungen am Herzmuskel, die ein Zeichen für eine Herzmuskelentzündung sein können. Frauen sind nicht betroffen.