Moskau: Große Putin-Show zum Wahlkampfauftakt

Wohl nicht zufällig wird die erste Frage von einer jungen Journalistin gestellt, die vom Kremlchef wissen möchte, was denn seine Ziele und Visionen für Russland seien, wenn er kommendes Jahr wieder gewählt werden sollte: "Was wollen Sie für Russland tun, Wladimir Wladimirowitsch?"

Zahlreiche Versprechen

Russland, so Putin mit mildem Lächeln, solle nach vorne streben, in die Zukunft. Die Wirtschaft solle prosperieren, Hochtechnologie entwickelt, die Infrastruktur verbessert und in die Bildung und das Gesundheitssystem investiert werden. "Und", sagt er, "es soll alles darauf ausgerichtet werden, dass die Einkommen unserer Bürger steigen." Tatsächlich sind die Reallöhne in den vergangenen drei Jahren um zwölf Prozent gefallen. Aber damit sei jetzt Schluss, so Putin. Die Schocks des Preisverfalls am Energiesektor und durch die Sanktionen gegen Russland seien überwunden.