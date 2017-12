Urlaubsgenuss mit viel Freiraum

Den Gaumen verwöhnen

Lukullische Köstlichkeiten locken in die Restaurant-Erlebniswelt. Während das Hauben-Restaurant VITATELLA in elegantem Ambiente verführerische Kreationen mit regionaler, aber auch internationaler Note bietet, werden im Buffet-Restaurant VITAVESTA Gerichte zubereitet, deren Grundlagen unmittelbar aus der Region stammen! In der ländlich charmanten Csarda mit Sonnenterrasse lockt traditionelle Hausmannskost in entspannter Atmosphäre. Musikalische Events sorgen für ausgelassene Stimmung.

Im typisch burgenländischen Sandstein-Gewölbekeller VITAKELLA erwartet Weinfreunde Genuss der Extraklasse; die besten Tropfen der Top-Winzer stehen zum Verkosten mit dem hauseigenen Sommelier breit. Luxuriöse Galaveranstaltungen in der "Seewinkelhalle" lassen einen größeren Gästekreis an fulminanten Geschmackserlebnissen und Show-Programmen teilhaben. Ganz im Zeichen des Genusses klingen VILA VITA-Urlaubstage auch aus. Ein Besuch in der Piano-Bar oder der stylischen Panorama-Lounge erweckt nochmals die Lebensgeister und im Anschluss lädt das typisch burgenländische Landhaus zum Träumen ein.

Schenken Sie besondere Momente: Gutscheine von VILA VITA Pannonia****