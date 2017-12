Robbie Williams hatte Blut im Gehirn

"Linker Arm wurde taub"

Er erzählt im Interview mit der Zeitung "The Sun": "Mein linker Arm wurde taub und ich konnte nicht aufhören zu sabbern. Ich hatte Kopfschmerzen und hatte Probleme beim Atmen. Ich konnte nicht ganz einatmen. Nach der Show in Zürich war mein Arm immer noch taub und ich sabberte. Ich sah mich als Soldat. Ich musste beenden, was ich angefangen hatte und ich wollte nach Russland, um die zwei letzten Shows zu machen, egal in welchem Zustand."