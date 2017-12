Vbg: Defekter Zug auf offener Strecke evakuiert

Wegen eines technischen Defekts hat ein ÖBB-Regionalzug am Dienstagabend in Vorarlberg evakuiert werden müssen. Zu dem Zwischenfall kam es wenige Kilometer vor Frastanz im Bezirk Feldkirch. Der Zug war auf offener Strecke liegen geblieben, die rund 100 Fahrgäste wurden nach rund einer Stunde Wartezeit über einen Evakuierungssteg in einen Zug auf dem Nachbargleis gebracht.