Nova Rock: The Prodigy, Billy Idol und Co. dabei

Langsam aber sicher nimmt das Line-Up des Nova Rock Formen an. Auf den burgenländischen Pannonia Fields kann auch 2018 wieder nach Lust und Laune gefeiert werden - bei hoffentlich bestem Wetter. Vier Tage lang verwandelt sich der Acker an der Grenze zu Ungarn zur größten Partymetropole des Landes.

Zu den bisherigen Top-Bands wie Die Toten Hosen, Iron Maiden oder Volbeat gesellen sich kurz vor Weihnachten noch weitere Highlights aus den unterschiedlichsten Genres. Ein freudiges Wiedersehen gibt es etwa mit den britischen Elektro-Pionieren The Prodigy, die ihre extrovertierten Shows mit visuellen Effekten aufpeppen. Die kanadischen Punk-Rocker Billy Talent lassen die Stromgitarren sprechen, während der blondierte Kultrocker Billy Idol den "Rebel Yell" über das Festivalgelände feuert. Etwas sanftere Töne schlagen Sunrise Avenue an. Die finnischen Publikumslieblinge rund um Samu Haber kommen wenige Monate nach ihrer Stadthallen-Show nun auch zu heimischen Festivalehren.

Partystimmung garantieren die Bayern von LaBrassBanda und für die härtere Fraktion schicken sich die Thrash-Metaller Megadeth, Korn-Mastermind Jonathan Davis und das Allstar-Ensemble Dead Cross an, für Stimmung zu sorgen. Ebenfalls fix bestätigt wurden der australische Singer/Songwriter Passenger, Brian Fallon & The Howling Weather, Black Stone Cherry, Nothing But Thieves, Turbobier, Donots, All Them Witches, The Struts und Lionheart.

Karten für das Nova Rock, das von 14. bis 17. Juni auf den Pannonia Fields im burgenländischen Nickelsdorf über die Bühne geht, gibt es unter www.novarock.at. Ermäßigungen unter www.kronebonuscard.at.