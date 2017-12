Unmaskiert Laden überfallen

Gar kein guter Morgen für den Geschäftsführer eines Ladens in der Grazer Innenstadt: Bereits seit 7 Uhr früh war er mit Arbeiten beschäftigt. Gegen 7.30 Uhr klopfte es auf einmal an der Hintertüre. "Er hat gedacht, es wären Mitarbeiter oder Lieferanten und hat geöffnet", sagt LKA-Ermittler Wolfgang Kostelenski. Doch plötzlich hielt ihm ein etwa 35-jähriger Mann, dunkel gekleidet mit dunklen, kurzen Haaren und Dreitagebart, eine Waffe vor das Gesicht. "Geld her!", forderte er mit ausländischem Akzent und folgte dem Geschäftsführer zur Kassa, während sein Komplize (etwa gleich alt, 175 cm groß, korpulent, dunkler Vollbart, dunkel bekleidet mit Kapuze) die Hintertüre aufhielt und Schmiere stand.



Fahndung erfolglos

Nur kurze Zeit dauerte der Überfall, ehe die beiden mit dem Bargeld in unbekannte Richtung flüchteten. Vorerst zu Fuß - ob sie dann in ein Auto gestiegen sind, ist derzeit noch nicht klar. Eine sofort eingeleitete Großfahndung blieb vorerst erfolglos. Die Polizei bittet dringend um Mithilfe der Bevölkerung: Um diese Zeit ist die Innenstadt bereits recht belebt, Zeugenhinweise können deswegen erheblich zur Aufklärung des Falles dienen. Hinweise bitte an 059133/60-3333.

Monika Krisper, Kronen Zeitung