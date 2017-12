Hundefreunde hoffen auf eine Freilaufzone

"Ich habe schon lange eine Hundefreilaufzone südlich vom Stadion vorgeschlagen. Bei diesem Grundstück handelt es sich übrigens um die ehemalige Baumschule des Stadtgartenamtes. Aber der Antrag wurde von den anderen Parteien abgelehnt", berichtet Stadtrat Frank Frey.

Konflikte mit Spaziergängern und Joggern

Die Hundefreunde Viktring sind jetzt an die "Krone" herangetreten, weil es immer wieder zu Konflikten zwischen Hundebesitzern, Spaziergängern und Joggern kommt. "Wo sollen wir unsere Hunde laufen lassen? Wenn wir sie auf einer freien Wiese spielen lassen, bekommen wir sofort Anzeigen von Spaziergängern oder Joggern", ist Manuela Prirsch verzweifelt. Sie trifft sich regelmäßig mit anderen Hundebesitzern in Viktring.

"Für 5000 Hunde zu wenig Platz"

In Klagenfurt gibt es zur Zeit nur vier Freilaufzonen: neben dem Gemeindezentrum Festung in der Strutzmannstraße 17; neben dem Stadion Fischl, Rosenegger Straße 17, neben dem Roten Kreuz, Grete-Bittner-Straße 9, und im Freizeitpark Welzenegg, Irnigstraße. Für mehr als 5000 Hunde in Klagenfurt ist das wohl zu wenig. "Auch in der Waffenschmiedgasse wäre schon lange so eine Zone notwendig", meint Frey.

Claudia Fischer, Kronen Zeitung