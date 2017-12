ÖVP/FPÖ einig: 1500 Euro Steuerbonus pro Kind

In einer Woche dürfte es so weit sein, die türkis-blaue Regierung wird angelobt. Noch wird beinahe ohne Unterbrechung verhandelt, denn noch sind nicht alle Hürden, wie etwa die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern, die direkte Demokratie oder das mögliche Aus für das Rauchverbot, bewältigt. So gut wie fixiert ist hingegen der Familienbonus: Für jedes Kind gibt es eine Steuerentlastung in der Höhe von bis zu 1500 Euro.