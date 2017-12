Hundebaby so misshandelt, dass die Knochen brachen

Kein normaler Mensch wird je nachvollziehen können, wie man ein hilfloses Lebewesen, das einen so anschaut wie dieser Hund, so grauenhaft verletzen kann. "Bodo" wurde über Wochen so misshandelt, dass ihm sogar die Schulter brach, er sich nicht einmal mehr zu wimmern traute. Jetzt hofft man auf Gerechtigkeit, die Gerichtsverhandlung musste aber auf Jänner vertagt werden.