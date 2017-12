Föhnsturm lässt um Schnee bangen

"Wir haben einen Meter Schnee auf dem Gipfel. Dem kann der Föhn nichts anhaben", ist Katschberg-Liftchef Josef Bogensberger überzeugt.

Anders schaut es im Flachland aus: Klagenfurt etwa ist noch winterlich weiß. "Wir sehen aber auch hier viel Wind und hohe Temperaturen von rund neun Grad kommen", fürchtet Ubimet-Meteorologe Roland Reiter um die dünnen Schneedecken in tiefen Lagen.

Schuld an dem Wettersturz so kurz vor Weihnachten ist das Tief "Xanthos", das vorwiegend in Westösterreich wütet, aber einen gefährlichen Südwestwind ins Osteck treibt.

"Zwischen Eisenkappel und dem Loiblpass kann es Sturmspitzen von 90 km/h geben", warnt Reiter. Da heißt es dann, die Weihnachtsdeko im Garten gut festzurren.

Auf den Bergen wird’s naturgemäß noch heftiger. Auf dem Katschberg bleiben die Lifte außer Betrieb; von Skitouren wird dringend abgeraten, da Orkanböen mit 150 km/h lebensgefährlich sein können.

Spätestens am Mittwoch soll der Spuk vorbei sein; da sinken auch die Temperaturen wieder. Ob sich dann noch weiße Weihnachten für ganz Kärnten ausgehen? "Wenn wir das wüssten", seufzt Reiter. "Aber das Potenzial für ein verschneites Klagenfurt am Heiligen Abend ist größer als in den Vorjahren."

von Kerstin Wassermann, "Kärntner Krone"