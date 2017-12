Ab 12:30 Uhr LIVE: Matt, Hirscher heiß aufs Podest

Stand nach dem ersten Durchgang:

1. Stefano Gross (ITA) 49,00 Sek.

2. Michael Matt (AUT) 49,19 +0,19

3. Andre Myhrer (SWE) 49,21 +0,21

4. Mattias Hargin (SWE) 49,38 +0,38

5. Henrik Kristoffersen (NOR) 49,41 +0,41

6. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 49,42 +0,42

7. Fritz Dopfer (GER) 49,53 +0,53

8. Marcel Hirscher (AUT) 49,55 +0,55

9. Alexis Pinturault (FRA) 49,62 +0,62

10. Julien Lizeroux (FRA) 49,63 +0,63

11. Jean-Baptiste Grange (FRA) 49,68 +0,68

12. Luca Aerni (SUI) 49,72 +0,72

13. Jonathan Nordbotten (NOR) 49,79 +0,79

14. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 49,98 +0,98

15. David Ryding (GBR) 50,01 +1,01

Weiter:

17. Christian Hirschbühl (AUT) 50,08 +1,08

22. Marc Digruber (AUT) 50,47 +1,47

28. Marco Schwarz (AUT) 51,01 +2,01