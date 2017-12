"Mei Wien is ned deppert" ist Spruch des Jahres

Die ursprünglich amerikanische Wortschöpfung "Alternative Fakten", mit der eine offensichtliche Lüge eines hohen Amtsträgers verschleiert wurde, wurde zum Unwort gewählt. Der Ausdruck sei zu einem geflügelten Wort geworden, mit dem krasse Lügen in der öffentlichen Kommunikation - manchmal auch ironisch gemeint - umschrieben und damit verharmlost werden.

"Registrierkassensicherheitsverordnung" belegt zweiten Platz

Das Wortmonster "Registrierkassensicherheitsverordnung" erreichte Rang zwei vor "Silbersteinfrei". Der vom ehemals grünen Politiker Peter Pilz erfundene Begriff in Bezug auf den aus Israel stammenden SPÖ-Wahlkampfberater Tal Silberstein stelle "nach weitverbreiteter öffentlicher Deutung" eine Anspielung auf den aus der Nazi-Propaganda stammenden Ausdruck "judenfrei" her. Er ist wegen seines diskriminierenden Charakters und des mangelnden Geschichtsbewusstseins ein genuines Unwort, so die Fachjury unter Leitung von Rudolf Muhr von der Forschungsstelle Österreichisches Deutsch der Universität Graz zur Wahl, die in Kooperation mit der APA - Austria Presse Agentur erfolgte.