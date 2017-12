Grazer von Paar überfallen

Schon ein paar Tage zuvor war dem 58-Jährigen das junge Pärchen (beide sind etwa 30 Jahre alt) in der Gegend aufgefallen. Am Sonntag wollte er gegen 16.30 Uhr seine Parterrewohnung in der Andreas-Hofer-Straße verlassen, kehrte aber noch einmal zurück, weil er etwas vergessen hatte. Plötzlich stellte eine Frau in Jeans, mit weißem T-Shirt, dunkelgrüner Weste und blonden Haaren mit Pferdeschwanz einen Fuß in die Tür und fragte mit ausländischem Akzent nach einem Glas Wasser. Der Grazer machte ihr deutlich, dass er sie nicht hineinlassen würde. Plötzlich drängte sich ihr etwa 1,70 Meter großer Begleiter dazwischen, umklammerte das Opfer und drückte es ohne ein Wort zu sagen gegen eine Wand. Während der Mann mit kurzen, schwarzen Haaren den Grazer fixierte, durchwühlte die Frau das Wohnzimmer. Groß war ihre Beute nicht: In einem Regal entdeckte sie die Börse mit 70 Euro.



Das Pärchen flüchtete anschließend in eine unbekannte Richtung. Die Raubgruppe des Stadtpolizeikommandos hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung nun um sachdienliche Hinweise: 059133/65-3333.

Monika Krisper, Kronen Zeitung