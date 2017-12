Steirer stehen auf heimische Christbäume

Einer der 350.000 schönen steirischen Bäume geht sogar nach Monaco, wohin, das verschweigt Martina Lienhart, Obfrau der Christbaumbauern. Aber nachdem dieser sogar extra aufwändig abgeholt und transportiert wird, wer weiß? Vielleicht hat der Steirerbaum sogar in der Fürstenfamilie Fans…

Schön genug fällt die heurige Ernte nach einem neuerlichen Qualitätsschub aus, "in den vergangenen Jahren wurde sehr viel in Ausbildung investiert", so die Steirerin. Und trotz der wetterlichen Herausforderungen des heurigen Jahres, mit Trockenheit und Spätfrost, sei die Qualität top.

"Das ist richtig viel Arbeit"

Lienhart weiß auch, dass es nicht so läuft, wie viele sich das vorstellen, nämlich: "Man nehme einen Wald und schneide einen Christbaum raus". "Das ist richtig viel Arbeit, wir sehen jeden Baum acht bis zehn Mal im Jahr, kümmern uns um ihn." Und: Der Baum wächst im Schnitt zehn Jahre, bis er im Haushalt glänzt.

Immer mehr Steirer holen den Baum - am beliebtesten ist die Nordmanntanne, auch der zitronig-duftende Colorado wird zum Hit - an den Verkaufsstellen und beim Bauern selber. Auch selbstschneiden oder dem Baum über Jahre beim Wachsen zuschauen, also das Erlebnis dazu, boomt!

Der Preis ist stabil, ein Laufmeter kostet um die 20 Euro. Wer steirisch mit Garantie will, muss auf die Banderole achten. Übrigens stehen viele auf eher Kurioses: Bäume mit zwei Spitzen, Bäume ohne Spitze oder solche, die hinten keine Äste haben, damit platzsparend sind…

Christa Blümel, Kronen Zeitung