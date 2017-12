2x2 Karten für das Ja Ja Ja-Festival zu gewinnen!

Norwegen brachte zuletzt eine auffällig hohe Anzahl junger Popsängerinnen an die Oberfläche des Planeten Pop - hier aber trifft Post-Punk-Attitude mit einem Schuss Honig eine gesunde Schrägheit in den Melodien. Eine Mischung, die auch einmal Erinnerungen an die isländischen Seelenverwandten Sugarcubes aufkommen lassen darf - Pom Poko aus dem norwegischen Trondheim können und dürfen das, nicht zuletzt ist ein japanisches 90er-Jahre Animé mit Waschbären in der Hauptrolle Namensgeber der Band.