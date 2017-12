Kopf von „Sphinx“ in Kalifornien ausgegraben

Nicht in Ägypten sondern in den USA haben Archäologen kürzlich den Kopf einer "Sphinx"-Figur ausgegraben. Es handelt sich dabei um ein Stück Filmgeschichte, das zu den Kulissen von Cecil B. DeMilles Stummfilm "Die zehn Gebote" gehörte, der vor knapp einem Jahrhundert anno 1923 unter anderem an einem Strand in Kalifornien gedreht wurde.