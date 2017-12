Obus fährt auf neuen Wegen

"Krone"-Leser wissen Bescheid: Mit dem Fahrplanwechsel kommenden Sonntag müssen sich die Obus-Fahrer in der Stadt Salzburg einige Umstellungen angewöhnen. Vor allem was die Streckenführung betrifft: So bekommt die Linie 1 bei der Messe eine neue Route, die Linie 8 und die Linie 4 tauschen ihren Weg.