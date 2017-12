Geschäfte wurden zu Adventbeginn gestürmt

"Wir hatten ein volles Haus", frohlockt Oliver Heun-Lechner, Geschäftsleiter des Grazer Traditionskaufhauses Kastner & Öhler. Die Umsätze seien sehr zufriedenstellen gewesen und leicht über dem ersten Adventsamstag des Vorjahres gelegen. Die großen Weihnachtsgeschenke seien zwar noch nicht eingekauft worden - bis das Christkind kommt, ist ja auch noch ein bisschen Zeit - , die Schenklust sei aber schon spürbar gewesen. "Erwachsene schenken sich heuer vermehrt eine Kleinigkeit zum Nikolo", so Heun-Lechner, "Accessoires wie Hauben oder Handschuhe, aber auch Aufmerksamkeiten aus der Parfümerie". "

Frequenz war höher als im Vorjahr

"Nicht nur in der Grazer Innenstadt war am Samstag viel los, auch in den Einkaufszentren. An den "Black Friday" sei man zwar nicht ganz herangekommen, sagt Waldemar Zelinka, Center-Manager des Cityparks, die Frequenz sei dennoch sehr gut gewesen, sogar besser als im vergangenen Jahr. "Der Wirtschaft geht es besser, die Leute haben mehr Geld zu Verfügung. Man sieht lauter fröhliche Gesichter. Vor zwei Jahren war das noch anders…", meint er.

Wintereinbruch hilft dem Sporthandel

Ein Faktor, den auch Christian Trampus vom LCS in Leoben hervorhebt: "Man merkt, dass die Konjunktur angezogen hat", freut er sich mit Blick auf die vielen Einkaufssackerln der Kunden. Auch der frühe Wintereinbruch heizt das Weihnachtsgeschäft an: Die Lust aufs Skifahren steigt, der Sporthandel profitiert, wie Werner Gruber von der Arena Fohnsdorf berichtet.

Generell waren man gestern in den obersteirischen Einkaufszentren zufrieden: "Wir haben wie im Vorjahr knapp 10.000 Besucher", meldete Heribert Krammer vom ECE in Kapfenberg. Und Daniele Schlemmer, Centermanagerin des ELI Liezen, sagt: "Quer durch alle Branchen freut man sich über einen erfolgreichen Handelstag. Man merkt, dass die Menschen in Kauflaune sind."

Der erste Adventsamstag war aber nur ein "Aufwärmen". Das kommende lange Einkaufswochenende mit dem Feiertag könnte das stärkste des Jahres werden.

Ernst Grabenwarter und Jakob Traby, Kronen Zeitung