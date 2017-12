13-jähriger Bub in Flüchtlingsheim vergewaltigt

Ereignet hat sich der schlimme Übergriff bereits am 27. November in den Abendstunden. Am Freitag wurde er von der Polizei öffentlich gemacht. Der tragische Vorfall soll sich folgendermaßen abgespielt haben: Der 13-jährige Flüchtling aus Afghanistan besuchte den 27-jährigen Landsmann in dessen Zimmer. Angeblich, um sich etwas auszuleihen.

Tatverdächtiger sperrte die Tür ab

Als der Bub im Raum war, versperrte der Erwachsene die Tür und verging sich an dem Buben. Um sein Opfer gefügig zu machen, bedrohte der tatverdächtige Afghane während des sexuellen Übergriffes sein Opfer mit einem Messer, heißt es dazu im Polizeibericht. Danach drohte der Mann dem Unmündigen mit dem Umbringen, falls er jemandem von dem Übergriff erzählte. Was der Bub aber machte, indem er es seiner Mutter erzählte.

Afghane ist geständig

Gestern Mittag klickten für den 27-Jährigen die Handschellen. Der Mann wurde nahe der Flüchtlingsunterkunft festgenommen. Bei der Einvernahme durch Beamte des Landeskriminalamtes zeigte sich der Afghane großteils geständig. Er betonte aber, keinerlei Gewalt angewendet zu haben. Der Mann bleibt über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck vorerst in Haft.