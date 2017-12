Nach Gewalt: Perchten helfen gegen Prügelpanik

Und so sollen die gesammelten Spenden des Abends in der Römerstadt an den Verein Chancengleich gehen. Die Organisation dient als erste Anlaufstelle nach fatalen Unfällen.

Kettenrasseln kann Panikattacken auslösen

Schauplatzwechsel in die Salzburger Gemeinde Anif: Auch hier treiben Krampusse am 5. Dezember ihr Unwesen. Auch hier gilt: keine Gewalt und keine Furcht! Wie in Teilen unserer Ausgabe berichtet, bekamen Menschen, die sich schon beim alleinigen Rasseln der Ketten und dem Anblick der Masken fürchten, von der Psychologin Andrea Hammerer Angst-Therapien angeboten.