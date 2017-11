Blutige Eskalation bei Perchtenlauf – 6 Verletzte!

Zerfetzte Hände - als ein Böller in der Hand einer Percht explodierte -, brennende Teilnehmer - als ein Fell Feuer fing -, und eine Massenschlägerei mit britischen Urlaubern, die den randalierenden Tiroler Gesellen nichts schuldig blieben: Was einst als friedliches Brauchtum Hunderte in den Bann zog, droht jetzt zum Schlachtfeld der Traditionen zu werden. Wie eben jetzt in Völkermarkt!

"Auch hochschwangere Frauen gnadenlos malträtiert"

"Ich habe auch noch nie solche Angst gehabt. Denn viele der Perchten waren betrunken und haben die Absperrungen niedergetreten. Auch hochschwangere Frauen wurden gnadenlos malträtiert", zittert Astrid Leipold aus St. Kanzian, die mit ihrer kleinen Tochter zwischen die Fronten zweier Passen (volkstümlich für Perchtengruppen) geriet. Die junge Mama bat die alkoholisierten Rowdys auf ihr weinendes Kind Rücksicht zu nehmen und wurde unflätig beschimpft. Nur mit Mühe konnten sich die Opfer in Hauseingänge retten.