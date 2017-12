NÖ: Feuerwehrmann schafft den Stufen-Weltrekord!

Extremsportler und Feuerwehrmann Andreas Michalitz hat in Wiener Neustadt einen Weltrekord aufgestellt! In nur zehn Stunden hat der 49-Jährige gegen die Fahrtrichtung auf einer Rolltreppe im Einkaufszentrum Fischapark 37.000 Stufen erklommen - in voller Einsatzmontur. Ein Ende des Marsches ist aber noch nicht in Sicht. Bis Samstagvormittag will der Floriani 15.000 Höhenmeter zurückgelegt haben - das entspricht zwei Besteigungen des Mount Everest.