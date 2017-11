Grasser-Prozess: Keine vorzeitige Verschiebung

Alle Augen auf OGH-Entscheidung gerichtet

Sollte tatsächlich die neue Richterin in der Causa "Villa Esmara" auch für Petrikovics zuständig sein, müsste - so verlangt es die Strafprozessordnung bei thematisch zusammenhängenden Prozessen - diese auch in der Strafsache Buwog zuständig sein. Das wiederum würde den Prozess hinauszögern, da sich die neue Person erst in die Materie (Tausende Seiten Beweismittel, 850 Seiten Anklageschrift usw.) einarbeiten. Nun sind alle Augen auf die Entscheidung des OGH nur einen Tag vor dem geplanten Prozessstart gerichtet.