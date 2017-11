Islamfeindliche Videos: Trump und May im Clinch

Nach der Kritik Londons an der Weiterverbreitung islamfeindlicher Videos durch US-Präsident Donald Trump hat dieser die britische Premierministerin Theresa May angegriffen. May solle sich nicht auf ihn konzentrieren, sondern auf den "zerstörerischen radikalen islamischen Terrorismus" im Vereinigten Königreich, schrieb Trump am Mittwoch (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter.