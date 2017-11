Baby nach Geburt in Kellerschacht abgelegt - Haft

Die geschiedene und wegen Vermögensdelikten mehrfach vorbestrafte Frau schilderte, sie habe nicht gewusst, dass sie schwanger sei. Am Tag der für sie völlig überraschenden Entbindung sei sie bei ihrer Schwester im Garten gewesen. Als sie zwischendurch zur Toilette ging, "war das Baby plötzlich da". Laut Anklage habe sie die Nabelschnur mit einer Nagelschere durchtrennt und um den Hals des Neugeborenen gelegt, es in Handtücher gewickelt und in eine Tasche gepackt. Diese stellte sie dann draußen in einem Kellerschacht ab.