Vier Tiroler im Rennen um Model-Krone

Erstmals werden Daniel Bamdad und Marina Hoermanseder zusammen mit ihren Schützlingen shooten und drei Sets stehen zur Verfügung: ‚Die Flucht aus dem Club‘, ‚Zu dir oder zu mir?‘ sowie ‚Hangover, was nun?´. Society-Lady und Fotografin Isabella Abel inszeniert das Ganze: "Jeder hat sicher schon die ein oder andere Party besucht. Und dieses Feeling will ich auch hier am Set haben", sagt sie. Doch wer ist schon Profi genug, um dem Shooting-Partner Anweisungen zu geben? Zumindest Lukas aus Marinas Team scheitert, wie diese schnell feststellt: "Ich habe mir den Aufreißer und Gigolo bei ‚Zu dir oder zu mir?‘ erwartet. Wenn du das aber so machst, gehst du ja jeden Samstagabend alleine nach Hause". Wer wird vor der Kamera neben dem internationalen Model Daniel Bamdad bestehen?

Supermodel will Vielseitigkeit

Außerdem diesen Donnerstag um 20.15 Uhr bei ATV: Eva Padberg zeigt den Models, wie man es an die Spitze schafft. Sie arbeitet in Paris, New York und Tokio für die heißesten Labels, darunter Ralph Lauren oder Calvin Klein, und beweist sich abseits der Catwalks als Sängerin, Schauspielerin und neuerdings auch als Interior-Designerin. Im Wiener Prater müssen die Boys und Girls unter ihrer Anleitung eine Foto-Lovestory umsetzen. Wer liefert nicht nur 08/15-Ideen ab, sondern nimmt sich die Tipps der Model-Größe zu Herzen? "Ich will Vielseitigkeit sehen und hoffe ihr langweilt uns heute nicht" - Padbergs Ansage ist klar.

Daniela zu klein und zu jung?

Weekend Style lädt zudem zu einem Casting ein. Nur Daniela nicht. Sie ist zu klein und wirkt zu jung. Ob ihr das am Sendungsende bei der Entscheidung zum Verhängnis wird?