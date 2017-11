Harry & Meghan: Es war Liebe auf den ersten Blick

Wenige Stunden nach der offiziellen Bekanntgabe ihrer Verlobung haben sich die US-Schauspielerin Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) am Montagnachmittag in den "Sunken Gardens" des Kensington-Palastes der Presse gestellt. Ein besonderer Ort: Die Gärten waren der Lieblingsplatz von Harrys verstorbener Mutter Diana. Auch der Verlobungsring ist eine Hommage an Diana. Harry hat ihn selbst entworfen. Er habe gewusst, dass er Meghan heiraten wolle, "als wir uns das erste Mal begegnet sind", sagte Harry. Er sei "außer sich vor Freude", dass sein Wunsch im Frühling in Erfüllung gehe.