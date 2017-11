Kantersieg! Finnland zieht mit Österreich gleich!

Die Tore schossen Collin (40.), Sällström (43., 55.) und Alanen (52.). Zuvor gewann Österreich in der Südstadt 2:0 gegen die Israeli. Der Gruppensieger qualifiziert sich für die WM 2019 in Frankreich, die vier besten Gruppenzweiten der sieben Gruppen spielen in einem Play-off einen weiteren Platz aus.

Tabelle:

1. Spanien 2 2 0 0 8:1 6

2. Österreich 2 2 0 0 6:0 6

3. Finnland 2 2 0 0 5:0 6

4. Serbien 4 1 0 3 3:7 3

5. Israel 4 0 0 4 0:14 0