Kerns Gehalt: Partei mailt „Erklärung“ an Genossen

Jene SPÖ-Genossin, die das Mail am Samstag an die "Krone" weitergeschickt hat, stellt dazu nur fest: "Alles gut und schön. Aber seit wann braucht die SPÖ wirklich zwei Klubchefs im Parlament, die beide 14.885 Euro erhalten? Vor allem, wenn einer - Andreas Schieder - derzeit ohnehin seine ganze Energie in die Bewerbung um das Wiener Bürgermeisteramt steckt?"