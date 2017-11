Debatte um Kerns Gehalt: Geld, Macht und Intrige

Eine gezielte Indiskretion über die künftige Gehaltszuzahlung für SPÖ-Chef Christian Kern hat erhebliche Aufregung verursacht - in der Bevölkerung, aber vor allem in der SPÖ. Denn die Genossen verdächtigen einen oder mehrere Parteifreunde, die vertrauliche Information an die Öffentlichkeit gespielt zu haben. Kern selbst erklärte dazu am Freitag in Brüssel am Rande eines EU-Treffens, dass es sich dabei "um eine kleine Intrige" gehandelt habe.