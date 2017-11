Spanier lag vier Jahre tot in seiner Wohnung

In Madrid hat ein Mann vier Jahre lang unbemerkt tot in seiner Wohnung gelegen. Die Leiche des Spaniers sei erst jetzt entdeckt worden, als Justizbeamte das Appartement im dritten Stock wegen jahrelang unbezahlter Rechnungen räumen wollten, berichtete die Zeitung "El Mundo" am Donnerstag unter Berufung auf Justizkreise.