Die neue Regierung muss wirklich supersauber sein!

Einzuräumen ist, dass dieser Themenkreis derjenige ist, der aufgrund eines fast deckungsgleichen Wahlprogramms am wenigsten Konfliktpotenzial barg. Dennoch fällt auf, dass schon alleine dieser Themenblock mit geplanten Verschärfungen für Asylanten und Migranten weit mehr tief greifende Reformen beinhaltet, als das gesamte Koalitionsabkommen zwischen SPÖ und ÖVP im Jahr 2013.

Rot-schwarze Zwangskoalition

Die Situation ist allerdings heute eine andere als noch vor vier Jahren. Nach dem fulminanten Scheitern der zum Ende hin nur noch chaotischen schwarz-orangen Regierung im Jahr 2006, befand sich Österreich seither in großer Zwangskoalition. Die aufrechte Vranitzky-Doktrin schloss nämlich Rot-Blau auf Bundesebene aus und die Narben aus Schwarz-Blau I und II waren auf beiden Seiten noch lange nicht verheilt.

Wunsch nach Veränderung und sauberer Politik

Nach dem jahrelangen Stillstand und dem ständigen Hickhack der letzten Legislaturperiode sind die neuen potenziellen Regierungspartner zum durchgreifenden, schnellen und entschlossenen Handeln verurteilt, schließlich war das zentrale Wahlmotiv der verdrossenen Wählerinnen und Wähler bei den Nationalratswahlen 2017 der Wunsch nach Veränderung.

Will man die Korruptionsskandale - Stichwort Hypo und Eurofighter - der letzten schwarz-blauen Regierung vergessen machen, muss diese Regierung diesmal wirklich "supersauber" sein. Denn klar ist: Die linke Reichshälfte freut sich bereits jetzt auf jeden noch so kleinen Fehltritt und wird die kommende Regierung gnadenlos mit der Lupe in Augenschein nehmen.